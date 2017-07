Od danas više cestarine i rodiljne naknade, uvedena fiskalizacija za paušalce

Gospodarstvo, Hrvatska, Turizam

Srpanjska žetva

Od danas 15.000 malih obrtnika koji porez plaćaju paušalno moraju uvesti fiskalne blagajne i preko njih izdavati račune. Do 30. rujna od danas vrijedi i ljetna tarifa cestarina koja je 10% viša, što znači da vožnja od Zagreba do Splita košta 200 umjesto 181 kune, od Zagreba do Rijeke 77 umjesto 70 kuna, a od Zagreba do Osijeka 135 umjesto 122 kune. Dobra je vijest da rastu naknade za zaposlene roditelje - s 2.600 na najviše 3.991 kunu u drugih šest mjeseci rodiljnog dopusta, odnosno za nezaposlene roditelje s 1.663 na 2.328 kuna. » Slobodna