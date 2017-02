Od iznajmljivanja bicikala - tisuću kuna na dan

Gospodarstvo, Hrvatska, Turizam

Ciklo rivijera

Nema predsezonskog turizma bez bicikla, piše Slobodna - cikloturizam u Europi prakticira 20 milijuna rekreativnih i sportskih biciklista. Ove sezone oko 200 turističkih objekata u srednjoj Dalmaciji imat će oznaku dobrodošlice biciklistima kao gostima, dok se iznajmljivanjem desetak bicikala svakog dana može zaraditi oko tisuću kuna (najam je 90 do 170 kuna po biciklu). Trenutko središnja Dalmacija ima 140 označenih biciklističkih staza od makarske rivijere, preko Brača, Hvara, Zagore i splitske rivijere, a koje se protežu na 4.000 kilometara. Ključno je što cikloturisti dolaze kad nije prevruće - u proljeće i ranu jesen. Sad je dobar trenutak da se napomene kako će se ovogodišnji Tour of Croatia održati od 18. do 23. travnja u 6 etapa diljem Hrvatske, a trenutno traže volontere