Od sada putem WhatsAppa možete dijeliti bilo koje datoteke do 128 MB

ICT, Zanimljivosti

Smilovali se

U aplikaciji WhatsApp možete dijeliti puno toga: slike, video i audio zapise, lokacije i dokumente. No, sve dosad broj je formata bio ograničen na PDF-ove, Word, tablice i slajdove. Svi drugi formati nisu bili dostupni. To se upravo promijenilo. Možete dijeliti što vas je volja, sve dok je riječ o datotekama veličine do 128 MB za iOS, odnosno do 100 MB za Android. iOS, odnosno do 100 MB za Android. Za pretpostaviti je kako je ograničenje postavljeno kako ne bismo zagušili WhatsAppove poslužitelje s filmovima rezolucije 4K, piše Next Web . » T-Portal