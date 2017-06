Od subote poskupljuje cestarina: od Zagreba do Splita sada 199 kn

Ljeto počinje na autoputevima

U subotu 1. srpnja poskupljuju cestarine zbog ljetnje tarife i to na cestama Hrvatskih autocesta i Autocesti Rijeka -Zagreb. Cestarine ćebiti 10% skuplje u odnosu na zimske tarife. Tako će vožnja od Zagreba do Splita umjesto 181 kunu koštati 199 kuna, a od Zagreba do Rijeke iznosit će 77 kuna, sedam više. Vožnja ljeti od Zagreba do Osijeka bit će 12 kuna skuplja i iznosit će 134 kune. Istarski ipsilon je poskupio već 1. lipnja. » Večernji