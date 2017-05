Odvajanje otpada: Krk 54%, Rijeka 17%, Split - 1,7%

Hrvatska, Okoliš

Što veće - to manje

U Hrvatskoj se trenutačno odvojeno prikuplja tek 24% otpada , pri čemu postotak jako varira. U Krku je najbolje - ondje odvajaju 54% otpada, Čakovec nije loš s 40%, no ovakvi slučajevi su manjina i odnose se na male gradove. Osijek odvaja 20% otpada, Rijeka 17%, Splitsko-dalmatinska županija tek 1,7%, dok za Zagreb podaci jako variraju - od 1 do 26 posto . Ono što je sigurno je da Hrvatska do 2020. mora odvojeno prikupljati 50% otpadnog papira, stakla, plastike i metala, inače nam prijete velike kazne i obustava povlačenja sredstava iz EU fondova.