Olakšano bavljenje zdravstvenim turizmom u Hrvatskoj, ali - nema bolnica

Sunce prodali, sad zrak

Zdravstveni turizam sada donosi 300-tinjak milijuna eura godišnje, a mogao bi milijardu, radi čega je donesen novi Zakon o pružanju usluga u turizmu (na snazi od 1. siječnja), no, za početak, Hrvatska nema bolnice za ovu klijentelu. No nije to jedini problem - nema suradnje Ministarstva zdravstva i Ministarstva turizma, u toplicama stoji 1.500 praznih kreveta, s druge strane privatnom zdravstvu treba omogućiti mogućnost investiranja u zdravstveni turizam. Više od 15% putovanja u svijetu vezani su uz zdravstveni turizam, riječ je većinom do ljudima preko 50 godina, a cilj je organizirati naselja gdje bi ovi ljudi boravili cijelu godinu. » HRT