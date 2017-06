Oluja na Jadranu: More se izlilo na rive u Cresu i Starom Gradu

Hrvatska, Zanimljivosti

Riva stalno na plaži, a nikad se ne okupa...

U srijedu popodne i navečer preko Hrvatske je prešla oluja, a posebno su pogođeni Cres i Hvar. U Starom Gradu na Hvaru u razdoblju od 18 do 19 sati more je nekoliko puta poplavilo rivu i niže predjele obale i isto se toliko puta povlačilo, a po sredini uvale more je bilo oko 15 centimetara iznad rive ( Dalmacija Danas ). Otok Cres oko 22.20 pogodila je kiša biblijskih razmjera, a u jednom trenutku more se zbog snažnog vjetra čak počelo prelijevati na kopno u gradu Cresu potopivši centar grada. Kišna oluja praćena pijavicama zahvatila je i Istru i nanijela velike štete, a snažno nevrijeme pogodilo je i Rijeku ( Istramet ). Jutarnji ima videe oluje. U Požegi je vjetar srušio zid zatvora, ženskog! Požega.eu ...