Oluja na sjeveru Europe - pet poginulih, poplavljen Hamburg

Svijet

Najmanje pet osoba je poginulo u snažnoj oluji u Njemačkoj, Poljskoj i Češkoj gdje su vjetrovi dosezali brzinu od 180km/h. Tisuće ljudi su se bez struje, a centar Hamburga poplavljen je ( Deutsche Welle ). Ovdje foto/video. Oluja se osjetila i južnije - ovdje video pokušaja slijetanja aviona na aerodrom u Salzburgu. Do Hrvatske ovako snažna oluja neće doći, ali će jutra biti prohladna, no dani pretežito vedri s temperaturom do 13 stupnjeva na kontinentu i 18 na Jadranu. Prema vikendu i toplije.