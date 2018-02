Orao zmijar može preletjeti udaljenost od Zagreba do Beča u jednom danu

Hrvatska, Znanost

Leti leti

Hrvatski ornitolozi iz udruge Biom obilježili su mladog zmijara Paška GPS uređajem 27. srpnja prošle godine u Parku prirode Telašćica. Rezultati su pokazali da je Paško izabrao istočni selidbeni put, na kojem je od 18. rujna prošle godine, za 25 dana preletio 6054 kilometara. Prosječno je dnevno preletio 275 km, što je primjerice, udaljenost od Zagreba do najistočnijih dijelova državne granice, dalje od Brača, do Beča ili do Venecije. » N1