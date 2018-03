Oscar: 'Shape of Water' najbolji film, del Toro redatelj, McDormand glumica

Film, Svijet

Oblik kipića

'The Shape of Water' Guillerma del Tora dobio je Oscara za najbolji film, kao i Oscare za režiju, scenografiju i originalnu glazbu. Oscare za najbolje glavne uloge dobili su Frances McDormand za ulogu u filmu 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' i Gary Oldman za 'Darkest Hour', a za sporedne Sam Rockwell, tkđ. za 'Three Billboards...' i Allison Janney za 'I Tonya'. Najbolji scenarij je onaj za 'Get Out' Jordana Peelea, što je prvi puta da je crnac dobio ovu nagradu, za adaptirani scenarij 'Call Me By Your Name', najbolji film na stranom jeziku je čileanski 'Una mujer fantastica', animirani 'Coco', a dokumentarni 'Icarus'. Ovdje lista svih nominiranih i nagrađenih. Washington Post komentira da je ceremonija bila puna političkih i socijalnih komentara, pogotovo što se tiče položaja žena i seksualnog zlostavljanja . S nešto lakše strane, jedan od zvijezda Oscara bio je Kawasakijev jet ski koji je išao dobitniku nagrade s najkraćim govorom. » The Age