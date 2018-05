Oscarovac Ashgar Farhadi predsjednik žirija u Sarajevu

Film, Svijet

Od srca srcu

Jedan od najznačajnijih filmskih stvaralaca današnjice, dvostruki dobitnik Oscara, Asghar Farhadi , iranski redatelj i scenarist, predsjedavat će žirijem natjecateljskog programa Sarajevo film festivala . Farhadi će u Sarajevo donijeti i svoj najnoviji film Everybody Knows s Penélope Cruz i Javierom Bardemom, koji je svečano otvorio ovogodišnji Cannes Film Festival. Sarajevo se održava od 10. do 17. kolovoza. Farhadi je dobitnik niza nagrada - za najbolju režiju u Berlinu za 'About Elly', za najbolji film u Berlinu i Oscara za strani film za 'A Separation', te za scenarij u Cannesu i opet Oscara za strani film za 'The Salesman'. » SFF