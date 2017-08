Otpušteni iz Googlea zbog seksizma krivo shvatio znanost na koju se poziva?

Društvo, Svijet

Sirove strasti

Stanoviti James Damore , jedan od Googleovih šefova, otpušten je nakon što je napisao memorandum kojim se usprotivio programima spolne jednakosti i zapošljavanja u tvrtki ( ovdje memo), što je Google vidio kao štetno. BBC se pita je li Google ispravno postupio, no možda najzanimljivije u njegovom memorandumu je dio gdje se poziva na znanstvena istraživanja, a evolucijski psiholog Geoffrey Miller kaže da je čovjek dosta dobro shvatio znanstvene radove i da bi ga on ocijenio s -5. S druge strane, Gina Rippon sa sveučilišta Aston kaže da je puno toga krivo shvatio, a i autor studije spomenute u memorandumu rekao je da prosuđivanje kakva će biti nečija osobnost prema njihovom spolu je kao "kirurška operacija sjekirom". Dodao je da čak i kad bi prihvatili da postoje neke biološke razlike one su toliko male i ne mogu objasniti spolni jaz prisutan u Googleu . To je etička strana priče, Wired piše da bi čovjek mogao tužiti Google, a Reuters piše kako je ovo osjetljiva tema u Silicijskoj dolini.