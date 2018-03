Otvoreno: Vlasnici Agrokora bit će Rusi ili Amerikanci, i Todorić će dobiti dio

Gospodarstvo, Hrvatska

Hoće li djeca znati pročitati ćirilično "Konzum"?!

Gotovo je sigurno da će Sberbank voditi igru, da će biti novi kreditor, a mi smo izgubili godinu dana, rekao je bivši ministar Goranko Fižulić sinoć u Otvorenom o Agrokoru ( ovdje snimka). Konzultant i bivši šef Konzuma Drago Munjiza kaže da Sberbank i fond Knighthead trenutno intenzivno pregovaraju i Agrokor će dobiti jakog dioničara, a to će biti jedan od njih, dok su hrvatski dobavljači dobili 490 milijuna eura na ime svojih potraživanja. Ekonomski analitičar Ratko Bošković dodao je da pozitivna neto vrijednost Agrokora vrijedi od 2 do 4 millijarde eura, te da će udjele morati dobiti i vlasnici kapitala, među kojima je i Todorić. Fižulić predviđa da će Konzum "biti rastočen... To nije loša vijest. To znači da će doći do sniženja na policama jer su vanjski lanci svoje cijene prema Konzumu štimali". » HRT