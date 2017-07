Ovaj tjedan toplinski udar - u Zagori i Slavoniji 40 stupnjeva

Hrvatska, Zanimljivosti

U paklu svježije

Danas započinje vjerojatno najgori i najopasniji toplinski val ovog ljeta, a najkritičnije će biti na području Karlovca, Knina i u Slavoniji gdje će temperature krajem tjedna ići do 40 stupnjeva Celzija, u hladu, naravno. Temperature će se malo sniziti tek sredinom idućeg tjedna - i to na 30 do 35 stupnjeva - padalina, osim povremenih pljuskova, nema na vidiku. Hrvatska američka prognoza. » Novi list