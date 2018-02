Ove zime kuna jaka kao ljeti

Gospodarstvo, Hrvatska

Debelo krzno

Tečaj kune obično ljeti pada, dok dolaze turisti i donose eure, a zimi raste, no ove godine to se ne događa nego je kuna u siječnju jaka kao prošlo ljeto. U prošlosti je bilo ovako: u siječnju 2015. tečaj kune bio oko 7,7 kuna za euro, godinu poslije 7 kuna i 60 lipa, lani 7 kuna i 50 lipa, no ove zime je 7 kuna i 40 lipa; ovdje tečajna lista. Kuna jača zbog rasta izvoza i rekordne turističke sezone. Jaka kuna pogoduje svima koji imaju kredite vezane za euro jer im smanjuje otplatne rate, a smanjuje i cijenu uvozne robe. S druge strane, izvozni proizvodi postaju skuplji, a izvoznici manje konkurentni. » HRT