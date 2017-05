Pajić: Plenković najveću zahvalnost duguje Bernardiću i SDP-u

Hrvatska, Politika

Prijatelji iz sjene

"Najveći krivac za parlamentarnu krizu u Hrvatskoj mirno spava. Andrej Plenković po svemu sudeći neće biti kažnjen za raspad vlastite Vlade zbog zaštite Agrokorom kontaminiranog ministra financija Zdravka Marića. Može se šef HDZ-a i Vlade slobodno baviti politički nemoralnim preslagivanjem, može si čak i dozvoliti prijevremene izbore. Takvu komociju nije mu omogućio samo solidan rejting HDZ-a, nije za to zaslužan niti Plenkovićev osobni rejting ili uspjesi njegove Vlade, on najveću zahvalnost duguje Davoru Bernardiću i SDP-u. Na nikoga se ne može osloniti kao na njih. Što god loše napravi, može se pouzdati u to da će SDP-ovci napraviti nešto još gore i gluplje“, komentira Darko Pajić