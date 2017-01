Papa ne želi jače osiguranje, iako zna da bi mogao biti meta

Religija

Gospodin je jedini pancir!

Papa Franjo je kazao da shvaća da bi mogao biti meta napada, ali da će nastaviti putovati bez blindiranog vozila i pojačanog osiguranja jer želi biti blizu ljudi, javljaju agencije. Za razliku od svojih prethodnika koji su koristili blindirana vozila ili limuzine, Franjo koristi obične automobile na međunarodnim putovanjima, često u potpunoj opreci sa svojim domaćinima.Možda sam neoprezan, ali moram reći da se uopće za sebe ne bojim, ali me uvijek brine sigurnost onih koji putuju sa mnom i posebno me brine sigurnost ljudi koje susrećem u raznim zemljama. Uvijek postoji rizik ishitrenog postupka nekog luđaka. No, Gospodin je uvijek tu", kazao je Papa u knjizi. » Večernji