Patty Smith: Moj prijatelj Sam Shepard

Vjerojatno najkul tip s šeširom

Sam se volio kretati. Ubacio bi pecaljku ili staru akustičnu gitaru na stražnje sjedalo svog kamioneta, poveo bi možda psa, ali sigurno bi ponio bilježnicu, kemijsku i hrpu knjiga. Volio se spakirati i otići tek tako, prema zapadu. Volio je uzimati uloge koje bi ga odvele nekamo gdje zapravo nije htio biti, ali gdje bi završio upijajući čudnost... Sam je došao do kreveta, legao i zaspao stoičkim i plemenitim snom. Snom koji ga je doveo do neposvjedočenog trenutka, dok ga je ljubav okruživala i udisala isti zrak. Kišilo je kad je po posljednji put udahnuo, tiho, baš kako bi on htio. Sam je bio povučen čovjek. Znam ponešto o takvima. Moraš im pustiti da određuju kako stvari idu, čak do kraja - piše u New Yorkeru pjevačica Patty Smith o smrti svog prijatelja, pisca i glumca Sama Sheparda.