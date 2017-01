Pavičić: Dubrovačko smeće za Gunju priča je o našem razvojnom modelu

Gospodarstvo, Hrvatska, Okoliš

Kružni tok bijede

"Za razliku od Dubrovnika koji ima sto problema, Slavonija ima samo jedan: naime, ne služi više ničemu. Industrija joj je propala, poljoprivreda se svela na Todorićevu sirovinsku osnovu. Stoga stanovništvo bježi glavom bez obzira, a oni preostali koji još nisu pobjegli mogu biti zadovoljni. Eto, svaki put kad u uvali Lapad, u Banićima ili Cavtatu mladi turist baci konzervu tunjevine ili Red Bulla, on nekom u Posavini daje jesti. To je ono što mi u Hrvatskoj 2016. zovemo 'cirkularna ekonomija'. To je - naime - hrvatski razvojni model. Ne metaforički. Doslovno", piše Jurica Pavičić. » Jutarnji