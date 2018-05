Pavičić: Film o Han Solu je dobar jer ne robuje franšizi, no to se neće dopasti fanovima

Film

Iz Cannesa sa zvijezdama

U Cannesu je u utorak premijerno prikazan film Solo: A Star Wars Story , novi odvojak Star Wars serijala za koji se već sada zna da će ubuduće postati samostalni serijal. U filmu, koji je režirao holivudski veteran Ron Howard, prati se pretpovijest najomiljenijeg lika izvornog filma iz 1977., pilota kauboja kojeg je tada glumio Harrison Ford... Tu nema dinastičke geopolitike, frojdističkih odnosa očeva i sinova, nema jedijevske new-age duhovnosti, ni političke didaktičnosti. Umjesto toga, imamo film koji bi se bolje uklopio na polici silinego s ostatkom serijala. Spadam u one kojima se to sviđa. Dopuštam, međutim, da će dijelu fanova to smetati", piše Jurica Pavičić. » Jutarnji