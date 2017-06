Pavičić: HNS i HDZ imaju više sličnosti nego li žele priznati

Hrvatska, Politika

Pragmatična koalicija

"Ako će i desni i lijevo-centristički komentatori reći kako je koalicija HDZ-HNS 'prostitucija' i 'neprirodna', ta koalicija udružuje stranke koje imaju mnogo više sličnosti nego što bi i Ivo Stier i Vesna Pusić htjeli priznati. To su, za početak, dvije stranke brojnog i masovnog članstva: patuljasti HNS donedavno je imao pet puta više članova od SDP-a. Nadalje, to su stranke koje su do perfekcije razvile umijeće stranačkog kadroviranja, a kad god ste u novinama čitali da će novinar postati šef lokalnog arhiva, fitness trener direktor kinoteke ili profesor povijesti ravnatelj staračkog doma, mogli ste s velikom sigurnošću pretpostaviti da iza tih priča stoje troslovne kratice HDZ ili HNS. Neprirodna koalicija? Kako ne. Možeš mislit", piše Jurica Pavičić. » Jutarnji