Pavičić: Kako se pravna misao suca Lozine ostvarila u Rumunjskoj

Narodni običaj, darak 'za kavu'

2010. godine sudac Slavko Lozina oslobodio je carinike krivnje za primanje mita jer su od vlasnika jednog špediterskog poduzeća dobivali po 50 maraka u džep, 'za kavu'. Sudac je presudio da je to nagrada za ažurno obavljen posao. U Rumunjskoj su 'nagrade' kao legalne određene do 48 tisuća dolara, no narod se pobunio. "Hrvati nisu revolucionari. Oni su domobrani, evolucionisti koji vole da se izvanjska forma i europska politura zadovolji... puzeći i baršunasto", piše Jurica Pavičić. » Jutarnji