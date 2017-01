Pavičić: Konzervativni san o socijalizmu, bez crvene zvijezde, a s vjeronaukom

Hrvatska, Politika

Ludi miks

"Na jednoj strani vlasti i vladajuće koalicije su liberalni tehnokrati, koji vjeruju da kapitalizam naprosto treba dotjerati do kraja, kako su to napravili Česi ili Estonci, pa će, kad to napravimo, nakon sedam krava mršavih i godina sinajske pustinje u nekom trenutku i nama zasjati svjetlo na kraju tunela. Na drugoj je strani pak živopisna koalicija nacionalnih romantičara, konzervativnih profesora i provincijskih pučkih tribuna koji bi zapravo rado neku vrstu socijalizma, ali socijalizma koji bi isključivao crvenu zvijezdu, a uključivao vjeronauk. Problem je što se obje te političke pozicije u svojoj suštini licemjerne", piše Jurica Pavičić. » Jutarnji