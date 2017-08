Pavičić: Tjedan u stranci proeuropskog pučanina Andreja P.

Hrvatska, Politika

"Prije desetak godina izrugivali smo se s Jadrankom Kosor koja je s budističkim fatalizmom pustila da joj pohapse pola stranke i Vlade, pa je zbog toga platila grubi politički ceh. Prije pet godina izrugivali smo se s Milanovićevom 'visoko podignutom ljestvicom'. Danas kad čovjek gleda incidente koji bujaju od Splita do Pleternice i od Vodica do Srime, stvarno se mora zapitati - što to HDZ-ovac mora napraviti da ga vlastita stranka kazni? I - jesmo li u eri 'proeuropskog' HDZ-a doista došli u fazu da političar vladajuće stranke smije ama baš sve - prijetiti smrću na internetu, pronevjeriti kredit, trovati susjede, devastirati instalacije i krasti vodu?", piše Jurica Pavičić. » Jutarnji