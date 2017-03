Pavičić: Tranzicija je završila. Uskoro počinje četvrti čin Glembajevih

Gospodarstvo, Hrvatska, Književnost, Politika

Živimo Krležu!

"Taj treći čin - to je moment u kojem smo upravo sada, dok ovo čitate. Fabriczy i Leone su na telefonu, razgovaraju s direktorom Trgovačke banke, u panici analiziraju poslovanje Glembaya Ltd., a sa svakim razgovorom pasiva raste dok dug probija stropove milijuna. Razlika je samo što je u drami Ignjat Jacques Glembay mrtav, a u našoj je verziji još živ. No, čak i ako je on u zbilji živ - budimo iskreni - svi se prema njemu ponašaju kao da je mrtav.. Tog četvrtog čina, tih posljedica, ‘88. u Vrdoljakovu filmu nije bilo. O njima se u tom filmu 1988. nije govorilo. O tom se, općenito, 1988. nije govorilo. Ali, danas znamo više jer smo od 1988. ponešto naučili. Danas znamo da Glembajevi uvijek imaju i četvrti čin. A taj se četvrti čin - za promjenu - ne događa u dvorcu", piše Jurica Pavičić. » Jutarnji