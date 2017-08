Pavlić: Korisni, ali dosadno snimljeni 'Zlatni savjeti' fra Jure Marčinkovića na Laudato TV-u

Televizija

"Jednorozi raspliću kose vilama"

"Kada emisija zađe na njegov teren, pa počne govoriti o hrani, kuhanju, ljekovitom bilju i spravljanju pripravaka, čovjek svako malo ima dojam da se bori s riječima i da ne zna točno koju bi upotrijebio.Ne znam, doduše, je li to posljedica samog nedostatka talenta u fra Jure ili za to valja okriviti i one koji snimaju emisiju. Čini se, naime, da samom scenariju i režiji emisije nije baš posvećeno previše truda i da je emisija snimana po sistemu - 'nabavi sve što mu treba, a onda ga pusti da priča'. Sve to u kombinaciji na kraju ipak daje pomalo bizarnu emisiju", piše Zrinka Pavlić o emisiji Zlatni savjeti na Laudato TV-u. . » T-Portal