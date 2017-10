Pavlić: Novi 'Will i Grace' - ako ste ih voljeli prije, voljet ćete ih i sada

Televizija

Uspješan povratak

"Na veliko zadovoljstvo svih fanova, ponovno okupljanje ekipe serije 'Will i Grace' nije završilo kao što obično završava većina tod pet dosad emitiranih epizoda, samo je jedna - prva - bila malo klimava, dok su ostale četiri sasvim u rangu nekadašnjih 'Will i Grace': zadržali su staru duhovitost, staru međuigru i sve ono što smo kod njih voljeli, dok se s novostima, protokom vremena i promjena zapravo sjajno nose.elevizijskih obnova i obrada. I dalje su smiješni, i dalje su simpatični, i dalje su slapstickovski pretjerani", piše Zrinka Pavlić o povratku serije Will & Grace.