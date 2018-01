Pelješki most gradit će kineska tvrtka, koštat će 2,08 milijardi eura

Hrvatska

Made in China

Most Pelješac s pristupnim cestama gradit će kineska kompanija China Road and Bridge Corporation, objavile su Hrvatske ceste . Kineska ponuda je odabrana zbog najjeftinije cijene - 2,08 milijardi kuna bez PDV-a. Ponuda talijanskog Astaldija bila je 2,5 milijardi kuna, a ponuda turskog Strabaga 2,6 milijardi kuna. Ovo je prvi put da se jedna kineska kompanija javila na natječaj u zemlji članici EU. Most bi trebao biti dovršen za tri godine. » Jutarnji