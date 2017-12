Pijesak kao nova nafta

Svijet

Nestaje

Pijeska ima posvuda: u pasti za zube, žbuci, posuđu, keramici, staklu, bocama pa sve do čipova koji upravljaju našim pametnim telefonima i automobilima. Čini se kako pijeska ima u izobilju, no on sve više nestaje. Najveći 'žderač' pijeska je građevinska branša koja pijesak treba za blokove, beton i asfalt. Samo jedna obiteljska kuća 'proguta' 200 tona pijeska, a kilometar autoceste 30.000 tona. Pijesak tako postaje nova nafta. » Deutsche Welle