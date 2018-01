Pisac Philip Roth o Trumpu: Zla suma svojih manjaka

Društvo, Svijet

Debela laža

"Za nekoliko mjeseci napustit ću starost i ući u duboku starost... Sada me začudi što sam još uvijek ovdje na kraju dana. Onda me začudi kad se probudim osam sati poslije" - kaže (bivši) pisac Philip Roth (koji će uskoro navršiti 85 godina) u vrlo zanimljivom i duhovitom intervjuu New York Timesu . Prestao je pisati prije 7 godina zato "jer sam snažno posumnjao da sam napisao svoje najbolje djelo i da bi bilo što drugo bilo inferiornije. Tada više nisam imao mentalnu vitalnost, verbalnu energiju ni fizičku snagu potrebnu da dosegnem i održim visoki kreativni napad bilo koje duljine na kompleksnu strukturu zahtjevnu kao što je roman". Kako je bilo pisati? - "50 godina u sobi tihoj poput dna bazena, ispunjavanje, ako bi sve prošlo kako valja, minimuma dnevne doze iskoristive proze". O Trumpu - "ogromna varka, zla suma svojih manjaka, ogoljen od svega osim šuplje ideologije megalomanijaka"