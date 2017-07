Hrvatska

Puževi poštari

Pisma i pošiljke poslane na adrese u Istri putem Hrvatske pošte putuju i po 14 dana i to čak ako su, piše Glas Istre . Jedan od razloga dugog transporta je činjenica da pošiljke poslane iz Istarske županije najprije idu u Rijeku, a zatim se vraćaju preko Učke do primatelja. Mnogima to stvara velike probleme, posebice kada su u pitanju liječnički nalazi ili otpusna pisma iz bolnice.