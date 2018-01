Pješice do Južnog pola: Još samo 20 kilometara do cilja

Hrvatska, Zanimljivosti

Laganica za kraj

"Cilj je sada tu, odmah iza horizonta, miris pobjede sve je jači. Prođe mi kroz glavu koliko sam zidova trebao preskočiti ili srušiti da do ovdje dođem... Odjednom se na tom horizontu pojavi crna točka. Znanstvena stanica na samom polu. Prvo se razveselim. Sada mi pogled ima čvrstu točku prema kojoj idem i koja je zadnja točka do koje trebam doći. Krajnji cilj. Kraj svijeta", piše Davor Rostuhar sa svoje ekspedicije pješačenja do Južnog pola - ostalo mu tek 20 kilometara (prepješačio je 1.143 km). Osjeća se "potpuno miran, pomiren, predan, prisutan". U Knjigu snova može se Rostuharu upisati riječi podrške, snove, komentare...