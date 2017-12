Pješice do Južnog pola: Najveći problem - moja glava

Hrvatska, Zanimljivosti

Mentalni put

"Ljude i medije uvijek zanima što je bilo najteže. Možda bi u ovom slučaju očekivali da će to biti ekstremna hladnoća, vjetar, opasnost od ledenjačkih pukotina, ozebline ili neke ozljede. To uvijek zvuči atraktivno. A moj odgovor je uvijek drugačiji. Ove sve objektivne okolnosti se uz dobru pripremu mogu staviti pod kontrolu. Ono što je puno teže staviti pod kontrolu je glava. U mom slučaju, glava koja se brine i koja je nestrpljiva. Glava koja se non-stop bori sa ogromnom količinom puta ispred mene u prostornom i vremenskom smislu", piše putopisac Davor Rostuhar devetog dana svog pješačenja od ruba Antarktike do Južnog pola. » KEK.hr