Pješice po Antarktici: Na pola puta do Južnog pola - WC

Zahodski pol

Mjesto gdje put za Južni pol prelazi lanac Transantarktičkih planina naziva se Thiel corner i tu se nalazi vrlo bazični „aerodrom“ s jednim objektom, jednim bagerom i puno barela goriva. Jedan jedini objekt, jedan mali kontejner je zapravo wc. Možda sam malo prolupao, ali tako mi je bilo neobično vidjeti WC u ovoj pustoši. Nameće se, naravno pitanje, jesam li ga iskoristio. Nisam! Iz dva razloga. Prvo, da mi ne bi netko sutra zamjerio da sam koristio ikakav „support“, i da ne izgubim status „unsupported“ ekspedicije. A drugo, zato što mi jednostavno nije bilo vrijeme za to. Uredno to obavljam svako jutro. Prebizarno mi je bilo ići na wc samo zato što je on tamo - piše Davor Rostuhar sa svoje ekspedicije pješice preko Antarktike do Južnog pola