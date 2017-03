Aktivizam, Društvo, Svijet

Prava su zabavna

Ženski a-cappella bend s Oxforda The Oxford Belles izveo je preradu 'Girls Just Wanna Have Fun' Cindy Lauper, preimenovavši je u 'Girls Just Wanna Have Fun(damental rights)' povodom Dana žena. Osim što su pjesmu dobro otpjevale, u ovom videu sudjeluju i znanstvenice s Oxforda koje su ženama uputile riječi podrške, poput "TI možeš promijeniti svijet" Alice Prochaske itd. » YouTube