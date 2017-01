Plenković: Otići ću u Beograd, no susret mora biti dobro pripremljen

Politika, Regija

Sve za stabilnost

"Mislim da će doći do našeg susreta, on treba biti dobro pripremljen. Ja bih volio da to bude tijekom ove godine, da stavimo na stol niz otvorenih pitanja koja postoje, pokušamo tražiti rješenja za ta pitanja, ona koja će pridonijeti stabilizaciji odnosa, smanjivanju tenzija. To je politika koja mislim da je dobra i za Hrvatsku i za odnose sa svim susjednim državama. Svi žele stabilizaciju stanja na jugoistoku Europe jer je to ono sidro koje će učvrstiti proces reformi i smanjiti rizike destabilizacije", rekao je premijer Andrej Plenković o pozivu srbijanskog premijera Aleksandra Vučića u Beograd. » N1