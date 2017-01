Plenković: Sjest ćemo sa studentima; Porezna: Pogrešno se računa

Hrvatska, Obrazovanje, Politika

Greška u komunikaciji

"Naći ćemo rješenje koje će zadovoljiti studente i spriječiti bilo kakvo pogoršanje njihova položaja. Sjest ćemo s predstavnicima studenata", napisao je premijer Plenković na Vladinom Twitteru nakon što je 10.500 studenata potpisalo peticiju kojom traže izmjenu Pravilnika o porezu na dohodak, odnosno da se neoporezivi dio studentskih zarada vrati na 50.000 kuna godišnje; smanjen na 15.000 "Koga to Plenković točno misli 'spriječiti' u pogoršanju položaja studenata? Samog sebe, predsjednika vlade koja je porezima udarila na studente koji zarade više od 15.000 kuna godišnje?", pita se Index . Predsjednik SDP-a Davor Bernardić pak zatražio je od Vlade da hitno izmijeni sporni zakon i pravilnik naglasivši kako on vodi tome da će "studirati moći samo djeca bogatih roditelja". Studentski zbor tvrdi da je došlo do nesporazuma i da će svaki dohodak do 5.050,00 kuna mjesečno biti neoporeziv, a Porezna uprava tvrdi isto to.