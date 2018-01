Pobjeda! - Rostuhar dopješačio do Južnog pola

Hrvatska, Zanimljivosti

Glavna pouka - slijedite svoje snove!

Hrvatski avanturista Davor Rostuhar dopješačio je do Južnog pola - prešao je 1.163 kilometara od ruba kontinenta do geografskog Južnog pola u 48 dana hodanja. Rostuhar je ovime prvi čovjek iz Hrvatske kojem je to pošlo za rukom. "'Podijeli s ljudima svoju priču, jer priča je sve što ostaje' rekao mi je moj idol Stipe Božić i poslušao sam ga. Čitajte, lajkajte i šerajte i dalje. Danas ja pričam svoju priču. Sutra ću čitati vašu", napisao je u tekstu nakon dolaska do Južnog pola. Ovdje ekspedicijski dnevnik, ovdje poruke Rostuharu. BRAVO!!! » KEK.hr