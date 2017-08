Početkom rujna poziv za subvencionirane kredite - treba skupiti papire dotad

Gospodarstvo, Hrvatska

Godišnji zadatak

Do sutra država skuplja ponude banaka za program subvencioniranih kredite za mlade do 45 godina, a vjerojatno 1.9. bit će objavljen javni poziv građanima da se prijave za ove kredite. Na raspolaganju je 17 i pol milijuna kuna, što će biti dovoljno za 1.500 zahtjeva. Subvencije će dobiti oni što se prvi prijave tako da je pametno dotad nabaviti sve dokumente, a to su: preslika osobne iskaznice; predugovor, odnosno ugovor o kupoprodaji željene nekretnine; presliku zemljišnoknjižnog izvatka i akta za građenje ili uporabu nekretnine; ovjerenu izjavu da ni kupac, ni životni partner u vlasništvu nema stan ili kuću ili da imaju nekretninu koja je manja od one za koju apliciraju. » HRT