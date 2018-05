Počinje gradnja mosta na Savi kod Stare Gradiške

Gospodarstvo, Hrvatska

Republika Savska

Hrvatske ceste izdvojile su 10 milijuna kuna za ovu godinu za gradnju mosta na Savi kod Stare Gradiške koji će se s bosanske strane spojiti na već postojeću autocestu do Banje Luke, dok će s hrvatske strane biti izgrađena brza četverotračna cesta do autoceste Zagreb-Lipovac. Most će koštati oko 20 milijuna eura, a trošak dijele BiH i RH pri čemu Hrvatska želi novce izvući iz EU fondova. Cesta od mosta do autoceste podrazumijeva gradnju novog graničnog prijelaza te novog čvorišta Novi Varoš sa spojnom cestom, što će koštati 40 milijuna eura. Inače, ovaj djelić ceste trebao bi biti dio planirane četverotračne brze preko Okučana i Virovitice do granice s Mađarskom. » Večernji