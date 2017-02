Poduzetnici iz Iloka napravili slavinu koja radi i na minus 100

Gospodarstvo, Hrvatska, Zanimljivosti

Čudo: Vinari se bacili na vodu!?

Dvojica inovatora iz Iloka napravili su slavinu koja radi i na ekstremnim hladnoćama, do minus 100, bez straha od smrzavanja. Od ideje do izrade prototipa prošla su, samo – četiri dana, bilo je to 2013. godine, otada su osnovali tvrtku IWT (Innovative Water Tech), "od nule vlastitim sredstvima" i dosad su prodali 70-ak slavina. » Glas Slavonije