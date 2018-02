Polimac: Je li Mia Farrow Woodyju Allenu smjestila seks-skandal?

Crna kronika, Film, Svijet

Woody i njegove žene

“Zašto ga ne bih željela srušiti? Zašto ne bih trebala biti bijesna?" izjavila je Dylan Farrow, usvojena kći Mije Farrow i Woodyja Allena, koja je svog poočima i poznatog redatelja optužila da ju je seksualno zlostavljao kad joj je bilo 7 godina (Soon-Yi, svoju drugu pokćerku, Allen je oženio, kad je imala 25). Moses Farrow, još jedno od usvojene djece Mie Farrow, atmosferu u kući svoje pomajke opisao je kao zastrašujuću, a odnos bivših roditelja nazvao je ratom u kojem treba izabrati stranu. Neobičnoj priči o Hollywoodu i zlostavljanju tu nije kraj - četvrto posvojeno dijete Mie Farrow, Ronan Farrow prošle je godine pisao o seksualnim skandalima Harveyja Weinsteina rekavši da mu je to normalno jer dolazi iz obitelji u kojoj se već dogodilo seksualno zlostavljanje (inače, on bi trebao biti biološki sin Farrow i Allena jer je rođen u njihovoj vezi, no Farrow je rekla da je Ronan zapravo sin Franka Sinatra s kojim se tada povremeno viđala - ovdje usporedna fotografija). Nenad Polimac procjenjuje da Woody Allen neko vrijeme, opet, neće moći snimati u Americi, kao u prošlom desetljeću, te da će se, opet, prebaciti u Europu.