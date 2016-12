Polimac: Tko bi normalan započeo božićni film silovanjem? Paul Verhoeven!

Film

Stari perveznjak

"Stjecajem okolnosti, novi film Paula Verhoevena počeo se u nas prikazivati upravo za blagdane. Nije to bez vraga, u njemu se nose borovi, priređuju božićni domjenci i večere, na televiziji je prijenos mise, zbiva se još štošta što vezujemo uz najvažniji kršćanski vjerski praznik. A opet? Tko bi normalan započeo božićni film silovanjem, i to vrlo neugodnim. Usprkos prigovorima da eksploatira erotiku i žensko tijelo, Verhoeven je zapravo feminist koji to vješto prikriva provokativnim temama svojih filmova. U tom pogledu je Ona jedan od njegovih kreativnih vrhunaca", piše Nenad Polimac. » Jutarnji