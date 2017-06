Polimac: Vitezova 'Televizija budućnosti' je razigrani vremeplov

Film

Namjenski film?

"Film o digitalnoj televiziji Ivan Goran Vitez koncipirao je kao svojevrsni vremeplov, televizija budućnosti tek dolazi, moći ćemo je gledati na tabletima i mobitelima, no kako je to bilo u samim počecima i kasnijim razdobljima? Zato je odabrao 13 televizijskih veterana različitih generacija - od Olivera Mlakara do Roberta Knjaza - koji su nizali zgodne anegdote iz svoje karijere. Sve njih je svojim komentarima povezivao Đelo Hadžiselimović, vjerojatno najpopularniji urednik u povijesti HRT-a, koji je postao neka vrsta branda. Nikad u 25 minuta niste vidjeli toliko različitih televizora u bar desetak prostora", piše Nenad Polimac o namjenskom filmu Ivana Gorana Viteza 'Televizija budućnosti'. » Jutarnji