Hrvatska, Politika

Bez godišnjeg

Robert Pende obavlja dužnost pomoćnika ministra turizma već 17 godina. Za to je vrijeme radio sa desetero ministara, no ne želi reći koji je bio najbolji. Ipak, kaže da se ministri prebrzo mijenjaju. "Kada netko preuzima takav ozbiljan resor on bi morao imati vremena da barem u jednom mandatu ono što je sam zacrtao sebi", kaže Pende. » RTL vijesti