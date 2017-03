Postnikov: Mala škola programiranja

Hrvatska

Lijepi naši

"Bakić je, ukratko,, zatim ovdje dobio podršku političkog vrha vrijednu pola milijuna javnih kuna ida rade u slobodno vrijeme, i to uglavnom u javnim školama, da bi na kraju završio na hrvatskoj javnoj radioteleviziji, a sve to u ime privatne inicijative. Ali što onda uopće znači to da ga danas jednoglasno slavimo kao originalnog inovatora, poduzetničku ikonu, investicijskog vizionara koji je ovom društvu samostalno darovao najnovije svjetske programerske vještine? Znači, jednostavno, da je projekt uspio: znači da smo dobro programirani", piše Boris Postnikov. » Novosti