Povijesni trenutak: Fotografije snimljene najdalje od Zemlje

Svijet, Zanimljivosti, Znanost

Razglednica sa zimovanja

Ove dvije fotografije gore ušle su u povijest jer su snimljene najdalje od Zemlje - snimila ih je svemirska letjelica New Horizons na udaljenosti od 6,12 bilijuna kilometara od svog matičnog planeta, pa, iako možda ne prikazuju kako nam maše neki vanzemaljac, fascinantno je da smo ih uspjeli uopće dobiti ( ovdje NASA-in original). New Horizons upravo leti prema ledenom Kuiperovom pojasu kamo će doći u siječnju 2019., a za ove dvije fotografije New Horizonsu je prvo trebalo po 4 sati da emitira svaku i onda još 6 sati da dođu do Zemlje. Možemo očekivati da NH postavi novi rekord nekim novim fotografijama. » Live Science