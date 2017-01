Povijest britanskog porno-filma: Od dama iz 19. stoljeća do kućnog videa

Društvo, Film, Svijet, Zanimljivosti

"Nas u Britaniji je uvijek pomalo sram naših seksualnih impulsa. Britanci kao narod su kulturološki više skloni smijati se seksu, ili ga ismijavati, ili praviti vulgarne aluzije, nego se izravno baviti njime. Mislim da se to uvijek vidjelo u tome kako pravimo erotske ili seksualne filmove" - kaže Vic Pratt, kurator Britsh Film Institutea koji je upravo sastavio novu online kolekciju The Pleasure Principle , zbirku britanskih erotskih filmova od kraja 19. stoljeća do pojave kućnog videa. Kolekcija je prilično "odjevena", a među filmovima je npr. i animirani Dream Doll redatelja Zlatka Grgića... » Guardian