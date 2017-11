Hrvatska, Svijet, Turizam

Milina skupljanja žigova

Pun kufer je pronašao letove prema četiri daleke destinacije do kojih se može letjeti za ispod 4 tisuće kuna po osobi.Zagreb – New Delhi, od 3.100 kuna (25.3. – 2.4. 2018.) / Aeroflot Zagreb – Kuala Lumpur, od 3690 kuna (6.3. – 29.9. 2018.) / Qatar Budimpešta – Ho Ši Min, od 3870 kuna (9.3. – 30.3. 2018.) / Air China Zagreb – New York, 3.790 kuna (3.12. – 12.12. 2017.) / Air France