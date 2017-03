'Povratak u budućnost': Trilogija za jučer, danas i sutra

Film, Svijet

Gdje mi idemo, ne trebamo ceste

"Sama okosnica priče i koncept vremena intelektualno su stimulirajući s multiplim temporalnim tijekovima i rečenicama u kontekstu budućnosti ('Vidimo se za oko 30 godina. Potraži me, mislim da ću tad imati 47'). Teško da ima onoga u publici tko nije razmišljao o putovanju kroz vrijeme i gledao unaprijed ili unatrag u mašti da vidi sebe i svoje jučer ili sutra, stigne u određeni trenutak u vremenu i možda ispravi nešto krivo i promijeni buduću povijest jer, naučili smo i u prvim dvama 'Terminatorima', budućnost nije još zapisana. Dani, tjedni i godine buduće prošlosti isprepleću se u trilogiji 'Back To The Future' poput kazaljki na satovima koji kasne, ali svejedno kucaju vrijeme u uvodu prvog filma. Vidimo se u budućnosti, mislimo prošlosti", piše Marko Njegić o nezaboravnoj trilogiji Roberta Zemeckisa i Boba Galea.